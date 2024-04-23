Из зон подтопления заблаговременно эвакуированы свыше 119 тысяч человек — МЧС РК

Вице-министр по чрезвычайным ситуациям РК Бауыржан Сыздыков на заседании Правительства рассказал о том, как проводилась эвакуация жителей из зон подтопления, передает корреспондент агентства Kazinform.

По данным МЧС, всего из зон подтопления было заблаговременно эвакуировано свыше 119 тысяч человек, из них более 44-х тысяч детей.

— Отдельные граждане не желали покидать свои дома, уходило много времени на переговоры и уговоры, но эвакуация — это единственное решение для их же безопасности. Как ранее я озвучивал, в приоритете при спасении были люди с ограниченными возможностями, пожилые, женщины и дети, — сказал вице-министр.

Он отметил, что спасатели и все задействованные сотрудники работают круглосуточно и в очень тяжелых условиях. На сегодня в ликвидации участвует свыше 32 тысяч человек, около пяти тысяч единиц техники, 310 плавсредств и 13 вертолетов.

— Для проведения непрерывных аварийных и неотложных работ в десяти регионах было оперативно разбронировано большое количество специальной техники, а также другое имущество. При содействии "Казахстан темир жолы" была осуществлена их своевременная доставка. Также были представлены вагоны для переброски дополнительных сил из других регионов в зоны чрезвычайных ситуаций. Часть сил уже возвращаются в свои регионы, — доложил Б. Сыздыков.

Вице-министр добавил, что по поручению Главы государства акиматами проводятся подсчет и выплаты материального ущерба пострадавшим.



