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    15:18, 15 Март 2022 | GMT +6

    Из занесенного снегом села доставили в райбольницу больного ребенка костанайские спасатели

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    КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Полуторогодовалой девочке из села Кабырга в Костанайской области требовалась срочная медицинская помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области.

    «14 марта 11:30 на пульт «112» поступило сообщение от акима Кабыргинского сельского округа о том, что в селе Кабырга болеет ребенок 2020 года рождения. У девочки повышенная температура, требуется срочная медицинская помощь.

    Село Кабырга находится в 70 км от районного центра. В связи с буранами дороги к населенному пункту замело снегом», - прокомментировали в департаменте.

    В 12:05 к месту вызова направились сотрудники ОЧС Амангельдинского района на специальной технике повышенной проходимости НИВА-БРОНТО.

    «В 15:40 спасатели прибыли в село. Преодолев многокилометровый путь до районного центра, в 18:25 малышку и ее отца доставили в больницу и передали врачам», - отметили в ведомстве.



    Теги:
    Здравоохранение Погода ДЧС Регионы Казахстана Костанайская область Правоохранительные органы
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