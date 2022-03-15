Из занесенного снегом села доставили в райбольницу больного ребенка костанайские спасатели

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – Полуторогодовалой девочке из села Кабырга в Костанайской области требовалась срочная медицинская помощь, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС области.

«14 марта 11:30 на пульт «112» поступило сообщение от акима Кабыргинского сельского округа о том, что в селе Кабырга болеет ребенок 2020 года рождения. У девочки повышенная температура, требуется срочная медицинская помощь.

Село Кабырга находится в 70 км от районного центра. В связи с буранами дороги к населенному пункту замело снегом», - прокомментировали в департаменте.

В 12:05 к месту вызова направились сотрудники ОЧС Амангельдинского района на специальной технике повышенной проходимости НИВА-БРОНТО.

«В 15:40 спасатели прибыли в село. Преодолев многокилометровый путь до районного центра, в 18:25 малышку и ее отца доставили в больницу и передали врачам», - отметили в ведомстве.