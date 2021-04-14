Из заливаемой нечистотами квартиры выливали воду в подъезд в Павлодаре

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре пожилая жительница заливаемой нечистотами квартиры выливала воду в подъезд. Принять меры в отношении женщины полицию попросил местный КСК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«В городе Павлодаре 12 апреля в полицию обратился представитель кооператива собственников квартир о принятии мер в отношении жильцов квартиры по адресу: улица Толстого, 68, которые вылили воду в подъезд», - сообщили журналистам в департаменте полиции Павлодарской области.

Как оказалось, в квартире на первом этаже жилого дома прорвало канализационную трубу, саму квартиру затопило водой и нечистотами.

«Владелица стала выливать воду во двор, но в силу своего преклонного возраста остальную воду она стала выливать в подъезд», - добавили в ДП региона.

По этому факту сотрудники правоохранительных органов начали проверку.