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    22:18, 13 Апрель 2021 | GMT +6

    Из заливаемой нечистотами квартиры выливали воду в подъезд в Павлодаре

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    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В Павлодаре пожилая жительница заливаемой нечистотами квартиры выливала воду в подъезд. Принять меры в отношении женщины полицию попросил местный КСК, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    «В городе Павлодаре 12 апреля в полицию обратился представитель кооператива собственников квартир о принятии мер в отношении жильцов квартиры по адресу: улица Толстого, 68, которые вылили воду в подъезд», - сообщили журналистам в департаменте полиции Павлодарской области.

    Как оказалось, в квартире на первом этаже жилого дома прорвало канализационную трубу, саму квартиру затопило водой и нечистотами.

    «Владелица стала выливать воду во двор, но в силу своего преклонного возраста остальную воду она стала выливать в подъезд», - добавили в ДП региона.

    По этому факту сотрудники правоохранительных органов начали проверку.



    Теги:
    МВД РК Закон и право Общество ЖКХ Происшествия Правоохранительные органы Павлодарская область
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