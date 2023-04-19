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Из законодательства исключат 10 тысяч излишних требований к бизнесу в Казахстане

Автор:  
Серик Сабеков
19 Апреля 2023, 10:50
Из законодательства исключат 10 тысяч излишних требований к бизнесу в Казахстане Фото: paldrop.com

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Дополнительные меры будут приняты для поддержки среднего бизнеса. Об этом заявил Премьер-Министр РК Алихан Смаилов на расширенном совещании Правительства с участием Главы государства, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Глава Кабмина отметил, что в настоящее время в республике внедряется новая регуляторная политика по отношению к бизнесу. С января в открытом доступе опубликован Реестр обязательных требований.

«Проверки по требованиям, отсутствующим в Реестре, теперь не проводятся. Кроме того, в текущем году из законодательства будут исключены 10 тысяч излишних требований к бизнесу, что значительно сократит количество проверок. Также до конца текущего года будет полностью завершена автоматизация систем управления рисками», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер добавил, что в этом году были расширены меры системной поддержки малого и среднего бизнеса.

В целях развития обрабатывающей промышленности перечень поддерживаемых видов деятельности (льготное кредитование и финансовый лизинг) вырос на 116 позиций. По ряду приоритетных направлений срок субсидирования процентной ставки увеличился с 5 до 7 лет. Объем финансирования Дорожной карты бизнеса был увеличен до 224 млрд тенге.

«В рамках поддержки МСБ в этом году планируется субсидировать свыше 20 тысяч проектов и предоставить государственное гарантирование более чем 18 тысяч проектов. Дополнительные меры будут приняты и для поддержки среднего бизнеса», - резюмировал Алихан Смаилов.

Напомним, в Астане проходит совещание по вопросам социально-экономического развития под председательством Президента Касым-Жомарта Токаева.


Правительство РК   Премьер-министр РК   Бизнес   Алихан Смаилов  
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