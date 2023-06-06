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    17:25, 06 Июнь 2023 | GMT +6

    Из-за жары резко возросло число инфарктов и инсультов в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Северо-Казахстанский областной центр скорой медицинской помощи в сутки получает 450-500 вызовов. Директор центра Юрий Белоног отметил, что на 25% возросло количество инфарктов и инсультов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По словам Ю. Белонога, каждый день 150 вызовов связаны с болезнями системы кровообращения, инсультами, инфарктами, гипертонической болезнью.

    «Из-за жары идет обострение сердечно-сосудистых заболеваний. Связано это с обезвоживанием организма, говоря простыми словами, сгущением крови. Это фактор тромбозов. Поэтому мы получили такое увеличение инфарктов и инсультов. Нужно соблюдать тепловой режим, контролировать время пребывания на солнце. Обязательно много пить воды, если нет противопоказания со стороны почек. Лицам, страдающим сердечно-сосудистыми заболеваниями важно не забывать о препаратах, которые они принимают на системной основе. В том числе снижающие давление, антиаритмические, антикоагулянты. Наиболее подвержены тепловому и солнечному ударам дети и пожилые. За последние дни зарегистрировали 10 тепловых ударов. Пожилую женщину госпитализировали», - сообщил Ю. Белоног.

    Аномальная жара держится в регионе уже несколько дней. Температура воздуха 35-39 градусов прогнозируется и на завтра, 7-е июня. Служба спасения распространила соответствующее штормовое предупреждение.


    Теги:
    Северо-Казахстанская область Здравоохранение Погода
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