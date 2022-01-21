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Из-за взрыва газа в автомобиле сгорел дом в Атырауской области

21 Января 2022 22:31
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Из-за взрыва газа в автомобиле сгорел дом в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за взрыва газа в автомобиле сгорел дом в Атырауской области, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

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«21 января поступило сообщение о том, что на территории частного жилого дома по улице Кенесова села Жаскайрат Кызылкугинского района горят дом и машина. Выяснилось, что из-за неисправности газового оборудования автомобиля «УАЗ» произошел взрыв газо-воздушной смеси. Автомобиль загорелся, а потом огонь перекинулся на кровлю частного жилого дома. Площадь пожара составила 160 кв.м. Жертв и пострадавших нет. На тушение пожара выезжали 7 сотрудников и 1 единица техники ДЧС Атырауской области, 10 человек и 1 единица техники ДПФ», - сообщили в пресс- службе ДЧС региона.

Как отметили в ведомстве, большинство пожаров на транспорте можно предотвратить, если исправно следить за техническим состоянием автомобиля и вовремя устранять неисправности.


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#Атырауская область   #Происшествия  
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Автор:

Виктор Сутягин

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