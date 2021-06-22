Из-за вспышки штамма коронавируса «Дельта» на юге Китая протестируют все население города-миллионника

ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Власти города Дунгуань (провинция Гуандун, Южный Китай) запустили массовую кампанию тестирования всех горожан на нуклеиновые кислоты коронавируса, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Начиная с понедельника в городе Дунгуань, в котором проживает около 8 миллионов человек, проводится общегородское тестирование всех горожан на COVID-19. Такое решение последовало после того, как в минувшие выходные здесь выявили новые случаи заражения штаммом коронавируса «дельта».

В китайском мегаполисе Шэньчжэнь, расположенным в провинции Гуандун, также вводят ограничения на выезд из города. Всем пассажирам, планирующим выехать из г. Шэньчжэнь необходимо предоставить отрицательный тест на нуклеиновую кислоту, сделанный в течение 48 часов.

Власти Китая за минувшие сутки зарегистрировали 25 новых случаев инфицирования коронавирусом (из них 23 – ввозные, 2 – локальные). По последним данным Госкомитета по делам здравоохранения КНР, общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 91 629, выздоровели 86 481, умерли 4 636. В настоящее время в стране насчитывается в общей сложности 512 активных случаев лечения от коронавируса (состояние 17 пациентов оценивается как тяжелое).