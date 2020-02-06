Из-за вспышки коронавируса временно закрыли 42 школы в Сеуле
СЕУЛ. Yonhap - КАЗИНФОРМ - В четверг пять школ в восточной части столицы Южной Кореи - Сеула - приостановили занятия в качестве чрезвычайной меры для сдерживания распространения нового коронавируса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство Yonhap.
Четыре начальные и одна средняя школы в округе Сонгпа и близлежащих районах округа Гангдонг закрылись после сообщения о том, что один из зараженных вирусом пациентов проживает в округе Сонгпа, сообщает Yonhap.
В общей сложности 42 школы в северо-восточных районах Сеула округа Сонбук-гу и округа Джуннанг, которые находятся в радиусе одного км от места пребывания пациента, заразившегося новым коронавирусом, также были вынуждены отменить сегодня занятия на семь дней.
Министерство образования страны рекомендовало университетам отложить на четыре недели начало занятий в качестве меры предосторожности.
В четверг Южная Корея сообщила еще о четырех случаях заражения. Таким образом, число подтвержденных случаев пневмонии достигло 23.
В настоящий момент коронавирус обнаружен в 27 странах.
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