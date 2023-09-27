Из-за вспышки COVID-19 остановилась работа лондонского аэропорта

Второй по величине аэропорт Лондона и второй по загруженности аэропорт Великобритании Гатвик был вынужден ограничить полеты до конца недели после вспышки COVID-19 среди сотрудников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegraph.co.uk.

Коронавирус «свалил с ног» команду управления воздушным движением аэропорта.

В аэропорту подтвердили, что будут устанавливать ежедневные ограничения на количество рейсов вплоть до воскресенья, поскольку почти треть диспетчерской службы аэропорта отсутствовала из-за болезни, в том числе из-за COVID-19.

Ограничения будут означать, что аэропорт будет выполнять лишь около 800 рейсов в день. Расписание полетов на субботу пока остается без изменений.

Вспышка вируса уже привела к отмене около 50 рейсов в воскресенье и еще 80 рейсов в понедельник.

Стоит отметить, что из-за нехватки авиадиспетчеров в аэропорту Гатвик этим летом также были отменены и задержаны сотни рейсов.

Только за последний месяц произошло два инцидента, в том числе один 7 сентября, когда в последнюю минуту были отменены около 40 рейсов из-за отсутствия авиадиспетчеров по причине болезни.