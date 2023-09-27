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    21:19, 26 Сентябрь 2023 | GMT +6

    Из-за вспышки COVID-19 остановилась работа лондонского аэропорта

    Мухтар Холдорбеков/МИА «Казинформ»
    Фото: Мухтар Холдорбеков/МИА «Казинформ»

    Второй по величине аэропорт Лондона и второй по загруженности аэропорт Великобритании Гатвик был вынужден ограничить полеты до конца недели после вспышки COVID-19 среди сотрудников, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegraph.co.uk. 

    Коронавирус «свалил с ног» команду управления воздушным движением аэропорта.

    В аэропорту подтвердили, что будут устанавливать ежедневные ограничения на количество рейсов вплоть до воскресенья, поскольку почти треть диспетчерской службы аэропорта отсутствовала из-за болезни, в том числе из-за COVID-19.

    Ограничения будут означать, что аэропорт будет выполнять лишь около 800 рейсов в день. Расписание полетов на субботу пока остается без изменений.

    Вспышка вируса уже привела к отмене около 50 рейсов в воскресенье и еще 80 рейсов в понедельник.

    Стоит отметить, что из-за нехватки авиадиспетчеров в аэропорту Гатвик этим летом также были отменены и задержаны сотни рейсов.

    Только за последний месяц произошло два инцидента, в том числе один 7 сентября, когда в последнюю минуту были отменены около 40 рейсов из-за отсутствия авиадиспетчеров по причине болезни.

    Теги:
    Коронавирус в мире Здравоохранение Мировые новости
    Автор
    Татьяна Кудренок
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