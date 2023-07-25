Из-за врожденных заболеваний 32,5% детей становятся инвалидами в РК

АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Из-за врожденных заболеваний 32,5% детей становятся инвалидами. Такие данные отражены в Концепции развития службы охраны здоровья матери и ребенка на 2024-2030 годы «Каждая женщина - каждый ребенок», размещенной на портале Открытые НПА, передает корреспондент МИА «Казинформ».



«За последние 5 лет наблюдается увеличение количества первичных выявлений детей с нарушениями психического развития, включая аутизм, в 1,7 раза. Стоит отметить, что ранняя диагностика должна проводиться в организациях первичной медико-санитарной помощи. При этом важно повысить грамотность специалистов, занимающихся вопросами психического здоровья», - говорится в проекте-концепции.

Министерством здравоохранения проведен анализ заболеваний, повлекших инвалидность среди детей в 2017-2021 годах.

«Анализ показал, что ведущее место занимают врожденные пороки развития (от 30,3% до 32,5%), заболевания нервной системы на 2 месте (от 21,7% до 23,7%), психические заболевания на 3 месте (от 11,1% до 17%) и эндокринные заболевания (от 4,8% до 6,4%). Одним из факторов, способствующих этому состоянию, является текущий уровень развития медицины, который позволяет получать недоношенных детей живыми», - отмечается в концепции.