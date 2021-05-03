21:44, 02 Май 2021 | GMT +6
Из-за возгорания травы сгорел дом в Петропавловске
ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске пожарные в течение четырёх часов боролись с возгоранием травы и жилого дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».
По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании травостоя и камыша в районе Кожзавода поступила в 13:20. На место пожара выехали подразделения трех пожарных частей.
«Из-за сильного ветра огонь перекинулся на камыши, произошло дальнейшее распространение огня на площади три га. Борьба с возгоранием продолжалась почти 2 часа.Удалось отстоять от огня жилые дома и хозпостройки микрорайона», - рассказали в пресс-службе.
Тем не менее один жилой дом и две хозпостройки спасти не удалось.
Возгорание полностью ликвидировали в 17:16.