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    21:44, 02 Май 2021 | GMT +6

    Из-за возгорания травы сгорел дом в Петропавловске

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ - В Петропавловске пожарные в течение четырёх часов боролись с возгоранием травы и жилого дома, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, информация о возгорании травостоя и камыша в районе Кожзавода поступила в 13:20. На место пожара выехали подразделения трех пожарных частей.

    «Из-за сильного ветра огонь перекинулся на камыши, произошло дальнейшее распространение огня на площади три га. Борьба с возгоранием продолжалась почти 2 часа.Удалось отстоять от огня жилые дома и хозпостройки микрорайона», - рассказали в пресс-службе.

    Тем не менее один жилой дом и две хозпостройки спасти не удалось.

    Возгорание полностью ликвидировали в 17:16.

    Теги:
    Северо-Казахстанская область Происшествия, ЧС Происшествия
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