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Из-за возгорания кабеля часть Левобережья Нур-Султана осталась без света

10 Ноября 2019 12:09
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Из-за возгорания кабеля часть Левобережья Нур-Султана осталась без света

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – В связи с повреждением кабельной линии произошло возгорание в кабельном канале 10 кВ от подстанции 110/10кВ «Левобережная». Об этом передаёт МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу РЭК.

«С 2 часов 4 минут начались аварийные отключения линий электроснабжения объектов, запитанных от данной подстанции. В целях безопасности от поражения электротоком при допуске пожарных бригад отключено электроснабжение потребителей, запитанных от данной кабельной линии.

Аварийно-восстановительные бригады незамедлительно приступили к работам по восстановлению кабельных линий в составе 15 человек и 6 единиц техники, оснащённой необходимым оборудованием», - отметили в пресс-службе.

5 оперативно-выездных бригад выполняют работы по переключениям объектов. Задействованы имеющиеся мобильные дизель-генераторные установки. Работы по восстановлению кабельных сетей продолжаются

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Гульмира Байзакова

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