Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за ветра пять пригородных сел и четыре городских микрорайона остались без электричества в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщили в пресс-службе энергетической компании АО «Атырау жарык», сегодня во второй половине дня внезапно поднялся штормовой ветер. Его порывами сорвало несколько фрагментов крыш, которые упали на провода воздушных линий высокого напряжения 10/35кВ, повредив электросети. Из-за этого остались без света пригородные села Бирлик, Мунайшы, Геолог, Томарлы, Акжар, Аксай, Алмалы, микрорайоны Мирас, Жулдыз-1,2,3.

Специалисты городской электросети работают над устранением возникших неисправностей. В устранении обрывов принимают участие пять специализированных бригад.