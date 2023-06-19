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    21:15, 18 Июнь 2023 | GMT +6

    Из-за ветра пять сел остались без электричества в Атырауской области

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    Фото из соцсетей
    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Из-за ветра пять пригородных сел и четыре городских микрорайона остались без электричества в Атырау, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщили в пресс-службе энергетической компании АО «Атырау жарык», сегодня во второй половине дня внезапно поднялся штормовой ветер. Его порывами сорвало несколько фрагментов крыш, которые упали на провода воздушных линий высокого напряжения 10/35кВ, повредив электросети. Из-за этого остались без света пригородные села Бирлик, Мунайшы, Геолог, Томарлы, Акжар, Аксай, Алмалы, микрорайоны Мирас, Жулдыз-1,2,3.

    Специалисты городской электросети работают над устранением возникших неисправностей. В устранении обрывов принимают участие пять специализированных бригад.
    Теги:
    Атырауская область Погода Происшествия Происшествия, ЧС
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