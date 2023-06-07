Из-за урагана рухнули деревья в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Петропавловске после нескольких дней аномальной жары вечером пошел сильный дождь с ветром. Ураган накрыл город буквально за считанные минуты, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Разбушевавшаяся непогода стала поводом для обращения акима города Руслана Анбаева. На своей странице в социальной сети он попросил петропавловцев быть бдительными на дорогах.

«В связи с сильным ветром и ливнем прошу вас быть осторожными! Особенно будьте бдительны на дорогах. Из-за сильного ветра ломаются ветки и падают деревья. Также отключается электроснабжение. О подобных фактах просьба сообщать в ситуационный центр Ikomek-109. После нормализации погоды мы с коммунальными службами приступим к ликвидации последствий сильного ветра и дождя. Прошу вас всех быть осторожными», - написал градоначальник.

Последствия урагана, который длился не больше часа, еще предстоит оценить. Жители города публикуют в социальных сетях фото и видео рухнувших на машины деревьев, заборов.