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    20:27, 05 Март 2022 | GMT +6

    Из-за урагана несколько пригородных сел Атырау остались без электричества

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    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау из-за ураганного ветра несколько пригородных сел остались без электричества, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Как сообщает единый информационный центр «109», из-за ураганного ветра и осадков без электричества временно остались пригородные села Геолог, Ракуша, Еркинкала, Коктем , Караозек, Томарлы, Жанаталап, Аксай, микрорайон Атырау.

    «Основная причина - короткие замыкания на опорах и обрывы линий электропередачи. В настоящее время электроснабжение в нескольких пригородных сёлах возобновлено, в остальных работают ремонтные бригады энергетической компании», - информирует единый информационный центр «109».


    Теги:
    Атырауская область Погода Происшествия, ЧС Происшествия
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