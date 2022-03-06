Из-за урагана несколько пригородных сел Атырау остались без электричества

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау из-за ураганного ветра несколько пригородных сел остались без электричества, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

Как сообщает единый информационный центр «109», из-за ураганного ветра и осадков без электричества временно остались пригородные села Геолог, Ракуша, Еркинкала, Коктем , Караозек, Томарлы, Жанаталап, Аксай, микрорайон Атырау.

«Основная причина - короткие замыкания на опорах и обрывы линий электропередачи. В настоящее время электроснабжение в нескольких пригородных сёлах возобновлено, в остальных работают ремонтные бригады энергетической компании», - информирует единый информационный центр «109».