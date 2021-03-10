Из-за ухудшения погоды закрыты 12 участков республиканских автодорог

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В 7 регионах Казахстана объявлены штормовые предупреждения. Об этом сообщил официальный представитель МЧС РК Талгат Уали, передает корреспонент МИА «Каинформ».

В ведомстве сообщили, что по состоянию на утро 10 марта 2021 года по данным РГП «Казгидромет» в 7 регионах объявлены штормовые предупреждения (Акмолинской, Актюбинской, ЗКО, Карагандинской, Костанайской, Павлодарской и Северо-Казахстанской областях).

«В настоящее время в связи с ухудшением погодных условий (метель, снег, плохая видимость, гололед) закрыты 12 участков автодорог республиканского и 51 участок автодорог областного значения в 6 регионах: Акмолинской, Северо-Казахстанской, Костанайской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Западно-Казахстанской областях», - уточнил Талгат Уали.

В МЧС отметили, что на постах в Западно-Казахстанской области сосредоточено порядка 253 единиц грузовой и легковой техники.

Всего в неотложных работах задействовано 423 человека и 301 единица техники МЧС, МВД, местных исполнительных органов и дорожные службы.

В целях предупреждения населения осуществлена рассылка 15 СМС-сообщений об ухудшении погодных условий, посредством мобильного приложения «Дармен» направлено 17 уведомлений.

Для оказания своевременной информационно-психологической помощи в регионах республики действует «Горячая линия».