Из-за ухудшения эпидситуации к населению обратился аким СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – Аким Северо-Казахстанской области Кумар Аксакалов обратился к жителям региона в связи с ухудшением эпидемиологической ситуации и низкими темпами вакцинации против коронавируса, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Ежедневно в регионе выявляют от 130 до 170 новых случаев инфицирования. По словам акима области, практически все заболевшие - невакцинированные граждане.

«По области еще не привиты 120 тысяч взрослого населения. Некоторые по сей день скептически относятся к вирусу. Я встречаюсь с людьми, которые поменяли свое мнение после того, как потеряли близких. Однако я верю, что среди непривитых людей много сознательных и ответственных. Я вакцинировался, моя семья тоже. Это безопасно и эффективно. Мои слова подтвердят и 250 тысяч североказахстанцев, которые привились», - сказал К. Аксакалов.

Глава региона отметил, что только 21% пенсионеров получили вакцину. В то же время в инфекционных больницах основная часть пациентов – пожилые люди.

«Детям нужно позаботиться о своих родителях, надо донести до них правильную информацию о вакцинации. В начале года жители с хроническими заболеваниями воздерживались от вакцинации из-за противопоказаний. Сейчас специалисты подтверждают безопасность вакцин для широкого круга населения. В отдельных организациях есть непривитые сотрудники. Прошу руководителей взять вопрос на контроль», - сказал К. Аксакалов.

Регион уже месяц находится в «красной» зоне по распространению коронавируса. При ухудшении ситуации местные власти намерены еще ужесточить ограничения.

«Будем вынуждены приостановить плановую госпитализацию, поскольку медучреждения будут переоборудованы под ковидные госпитали. Предприятия опять уйдут на карантин, объекты торговли вновь остановят свою работу. Экономика получит непоправимый удар. Люди потеряют работу и доходы, сократятся налоговые поступления. Это негативно скажется на бюджете области. Никто в этом не заинтересован. Борьба с ковидом – серьезная проблема. И чем осознаннее и сплоченнее мы подойдем к вакцинации, тем быстрее сможем пережить этот сложный период для всех нас», - заявил К. Аксакалов.