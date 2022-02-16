Из-за угрозы схода лавин закрыт участок республиканской трассы в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Из-за угрозы схода лавин закрывается участок республиканской трассы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДЧС региона в Instagram.

По информации Казахавтодор: с 20:00 в связи с угрозой схода лавин закрывается для всех видов автотранспорта участок республиканской автодороги от г.Усть-Каменогорск до г.Серебрянск.