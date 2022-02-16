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Из-за угрозы схода лавин закрыт участок республиканской трассы в ВКО

16 Февраля 2022 23:17
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Из-за угрозы схода лавин закрыт участок республиканской трассы в ВКО

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ. КАЗИНФОРМ - Из-за угрозы схода лавин закрывается участок республиканской трассы, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ДЧС региона в Instagram.

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По информации Казахавтодор: с 20:00 в связи с угрозой схода лавин закрывается для всех видов автотранспорта участок республиканской автодороги от г.Усть-Каменогорск до г.Серебрянск.


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#Восточно-Казахстанская область   #Дороги   #Погода   #МЧС  
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