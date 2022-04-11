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Из-за угрозы схода лавин закрыт участок дороги в ВКО

Редактор:  
Гульмира Байзакова
11 Апреля 2022, 18:29
Из-за угрозы схода лавин закрыт участок дороги в ВКО

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - Из-за угрозы схода снежных лавин введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Усть-Каменогорск-Алтай-Улкен Нарын-Катон-Карагай-Рахмановские ключи» км 420-450, участок с.Берель - санаторий Рахмановские ключи. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазАвтоЖол».

«При возникновении внештатных ситуаций звонить нужно в единый круглосуточный колл-центр АО НК КазАвтоЖол по короткому номеру: 1403», - добавили в пресс-службе.


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