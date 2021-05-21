Из-за учений введены ограничения в нескольких районах Атырау

АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ- В Атырау из-за учений в течение дня будут введены ограничения на движение машин и людей в нескольких районах города, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

«21 мая 2021 года в г. Атырау под эгидой Антитеррористического центра РК проводятся плановые антитеррористические учения.

Целью учений является проверка готовности государственных и правоохранительных органов к деятельности по пресечению актов терроризма, минимизации и ликвидации их последствий. В отдельных районах города Атырау будут введены ограничительные меры. В этой связи просим жителей и гостей города отнестись с пониманием к проводимым учениям и сохранять спокойствие», – сообщили в Атырауском областном оперативном штабе по борьбе с терроризмом.