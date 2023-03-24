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Из-за тумана закрыты участки дороги «Екатеринбург-Алматы» в Акмолинской и Карагандинской областях

Редактор:  
Гульмира Байзакова
24 Марта 2023, 12:00
Из-за тумана закрыты участки дороги «Екатеринбург-Алматы» в Акмолинской и Карагандинской областях

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Из-за сильного тумана и недостаточной видимости закрыто два участка республиканской трассы «Екатеринбург-Алматы». Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Казавтожол.

В Карагандинской областивведено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороги «Екатеринбург-Алматы», км 1353-1425, участок граница Акмолинской области -Темиртау.В Акмолинской области введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на автодороге «Екатеринбург-Алматы», км 1291-1353, участок село Юбилейный-грвница Карагандинской области.


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