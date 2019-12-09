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Из-за тумана закрыт участок дороги в Актюбинской области
9 Декабря 2019 23:55
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АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В связи с ухудшением погодных условий закрыт участок автодороги Самара-Шымкент в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС.
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«9 декабря с 20-00 часов в связи с ухудшением погодных условий - густым туманом - закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Самара-Шымкент» с 842-965 километра. В частности, это участок дороги от поселка Дон до поселка Карабутак», - говорит сотрудник пресс-службы ДЧС области Сабина Серикова.
Ухудшение погодных условий в Актюбинской области отмечается с 1 декабря, когда в связи с гололедом и метелью были закрыты участки автодорог.
Ключевые слова: Актюбинская область, Транспорт, Погода,
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