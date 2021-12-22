Из-за тумана закрыли ряд дорог в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Из-за плотного тумана закрыты несколько дорог в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.

Так с 20:00 часов временно закрыт участок трассы Самара-Шымкент с 776 до 965 километра у поселка Карабулак.

«В связи с ухудшением погодных условий, туманом и нулевой видимостью с 776 по 965 километр на участке дороги Самара -Шымкент вводится временное ограничение для грузового и легкового транспорта. Ограничение вводится с 20 часов. Просим водителей не покидать пределы населенных пунктов», - сообщил пресс-секретарь Департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Также по данным ДЧС, в связи с туманом закрыта трасса Шубаркудук-Уил и Покровка-Эмба.