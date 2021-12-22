Новости
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:20
-
-
вчера 22:00
-
-
-
Из-за тумана закрыли ряд дорог в Актюбинской области
22 Декабря 2021 00:34
Поделиться:
АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – Из-за плотного тумана закрыты несколько дорог в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Департамента полиции области.
Новости по темеНазначен новый заместитель начальника Департамента полиции Костанайской области Из-за сложных условий на дорогах просят быть внимательными водителей СКО Более шести млн тенге заплатили актюбинцы за нарушение режима карантина
Так с 20:00 часов временно закрыт участок трассы Самара-Шымкент с 776 до 965 километра у поселка Карабулак.
«В связи с ухудшением погодных условий, туманом и нулевой видимостью с 776 по 965 километр на участке дороги Самара -Шымкент вводится временное ограничение для грузового и легкового транспорта. Ограничение вводится с 20 часов. Просим водителей не покидать пределы населенных пунктов», - сообщил пресс-секретарь Департамента полиции Актюбинской области Ерболат Саркулов.
Также по данным ДЧС, в связи с туманом закрыта трасса Шубаркудук-Уил и Покровка-Эмба.
Поделиться:
Новости по теме
Популярное
Оставить комментарий
Читайте также
- Плотный туман и гололед: актюбинским водителям рекомендуют не выезжать в дальние поездки
- Туман, гололед, дождь, снег, ветер и пыльную бурю прогнозируют в Казахстане 22 декабря
- Проекционный пешеходный переход тестируют в Петропавловске
- Штормовые предупреждения объявлены в восьми областях Казахстана
- Из-за сложных условий на дорогах просят быть внимательными водителей СКО
- Более шести млн тенге заплатили актюбинцы за нарушение режима карантина
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана
Сотрудники онлайн