Из-за тумана возможны изменения в расписании рейсов в аэропорту Алматы

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Из-за тумана в районе международного аэропорта Алматы возможны изменения в расписании рейсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Обращаем ваше внимание на то, что в связи с туманом в районе Международного аэропорта Алматы возможны изменения в расписании рейсов. В данный момент видимость: 40 м вертикальная, 150 м горизонтальная», - сообщил аэропорт на своей странице в Facebook.

Вместе с тем воздушная гавань работает в штатном режиме.

«Сертификация по категории III B ИКАО дает нам возможность обслуживать лайнеры в условиях ограниченной видимости при наличии такой же категории у экипажа и воздушного судна. Рекомендуем уточнять расписание в справочной», - отметили в аэропорту.



