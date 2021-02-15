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    10:11, 15 Февраль 2021 | GMT +6

    Из-за тумана возможны изменения в расписании рейсов в аэропорту Алматы

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    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Из-за тумана в районе международного аэропорта Алматы возможны изменения в расписании рейсов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Обращаем ваше внимание на то, что в связи с туманом в районе Международного аэропорта Алматы возможны изменения в расписании рейсов. В данный момент видимость: 40 м вертикальная, 150 м горизонтальная», - сообщил аэропорт на своей странице в Facebook.

    Вместе с тем воздушная гавань работает в штатном режиме.

    «Сертификация по категории III B ИКАО дает нам возможность обслуживать лайнеры в условиях ограниченной видимости при наличии такой же категории у экипажа и воздушного судна. Рекомендуем уточнять расписание в справочной», - отметили в аэропорту.



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