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Из-за теплой зимы не спят медведи в биоцентре Семея

20 Января 2022 22:25
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Из-за теплой зимы не спят медведи в биоцентре Семея

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В детском биологическом центре Семея не могут уснуть медведи, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Semeynews.kz.

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Зоологи винят во всем теплую зиму. В регионе еще не было затяжных морозов и снегопадов. Именно это и спровоцировало у косолапых бессонницу. Сотрудники ежедневно кормят медведей Зиту и Борю. В их рацион входит каша, мясо и овощи.

В биоцентре напомнили, что практически ежегодно Зита впадала в спячку. Медведица засыпала в конце ноября и просыпалась в начале февраля. Заснут ли косолапые в этом году — неизвестно.


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#Восточно-Казахстанская область   #Общество   #Животные  
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