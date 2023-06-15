РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    12:54, 15 Июнь 2023 | GMT +6

    Из-за теневой экономики госбюджет не получает налоги на 3-4 трлн тенге - Наталья Годунова

    None
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Отменить неэффективные налоговые льготы предложила председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Необходимо задействовать все резервы для расширения налогооблагаемой базы. Теневая экономика недодает как минимум 3-4 трлн тенге налогов в государственный бюджет ежегодно и это расчет на основе официальных данных по теневой экономики. Есть мнение, что эта цифра больше», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Сената, где рассматривался отчет Правительства РК и Высшей аудиторской палаты РК об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.

    Еще один резерв, по ее словам, это сокращение неэффективных мер поддержки и налоговых льгот.

    «Только по налоговым льготам выпадающие доходы бюджета за четыре года составили порядка 30 трлн тенге. В том числе и по 64 четырем налоговым льготам, не учтенным ни Министерством национальной экономики, ни Комитетом госдоходов. А какой эффект они дали, никто и не знает. Я согласна, что большинство этих льгот - это общепринятая мировая практика, но вопрос же в другом, вопрос в том, что мы не оцениваем их эффективность. Может быть, какие-то из них надо отменить в связи с неэффективностью», - подчеркнула Наталья Годунова.


    Теги:
    Бюджет Другие государственные органы Экономика Парламент
    Сейчас читают
    Сегодня, 17:58
    Юлия Путинцева обыграла россиянку на турнире в Пекине
    Сегодня, 17:36
    Информация о мусорном коллапсе в Атырау не соответствует действительности - акимат
    Сегодня, 17:19
    Мужчина взобрался на мост в Семее
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!