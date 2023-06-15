Из-за теневой экономики госбюджет не получает налоги на 3-4 трлн тенге - Наталья Годунова

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Отменить неэффективные налоговые льготы предложила председатель Высшей аудиторской палаты РК Наталья Годунова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Необходимо задействовать все резервы для расширения налогооблагаемой базы. Теневая экономика недодает как минимум 3-4 трлн тенге налогов в государственный бюджет ежегодно и это расчет на основе официальных данных по теневой экономики. Есть мнение, что эта цифра больше», - сказала Наталья Годунова на пленарном заседании Сената, где рассматривался отчет Правительства РК и Высшей аудиторской палаты РК об исполнении республиканского бюджета за 2022 год.

Еще один резерв, по ее словам, это сокращение неэффективных мер поддержки и налоговых льгот.

«Только по налоговым льготам выпадающие доходы бюджета за четыре года составили порядка 30 трлн тенге. В том числе и по 64 четырем налоговым льготам, не учтенным ни Министерством национальной экономики, ни Комитетом госдоходов. А какой эффект они дали, никто и не знает. Я согласна, что большинство этих льгот - это общепринятая мировая практика, но вопрос же в другом, вопрос в том, что мы не оцениваем их эффективность. Может быть, какие-то из них надо отменить в связи с неэффективностью», - подчеркнула Наталья Годунова.