+7 701 759 90 19
Нур-Султан: -10 °С
Алматы: 1 °С
USD 432.28 EUR 490.16
RUB 5.89 CNY 67.88
Скачать
Новости
Вся лента >>>

Из-за технического сбоя казахстанцы не могут поставить на учет новые автомобили

27 Декабря 2021 16:51
Поделиться:
Из-за технического сбоя казахстанцы не могут поставить на учет новые автомобили

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за технического сбоя в базе КГД Министерства финансов РК наблюдаются перебои в регистрации новых автомобилей, приобретаемых в салоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации «Правительство для граждан».

Новости по теме
На автодороге «Ушарал-Достык» открыли движение для транспорта
Почему в Казахстане разные предельные значения ставки вознаграждения на микрокредиты Об ухудшениях погодных условий предупредили водителей в Нур-Султане Алихан Смаилов провел совещание по вопросам субсидирования в сфере пассажирских автоперевозок

«Из-за перебоя работы в КГД данные из базы не подтягиваются в информационную систему ЦОН. Поэтому временно недоступна услуга по постановке на учет новых машин, купленных в автосалоне. Со стороны ответственного органа идет работа по устранению сбоя. Надеемся на понимание клиентов и приносим извинения за доставленные неудобства.

О восстановлении системы и возобновлении услуги по регистрации новых авто будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.


Подписывайтесь на наш канал:

#Минфин РК   #Общество   #Правительство для граждан  
Поделиться:
Новости по теме
На автодороге «Ушарал-Достык» открыли движение для транспорта
Почему в Казахстане разные предельные значения ставки вознаграждения на микрокредиты
Об ухудшениях погодных условий предупредили водителей в Нур-Султане
Алихан Смаилов провел совещание по вопросам субсидирования в сфере пассажирских автоперевозок
Популярное
1 Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 регионах
2 Госслужащим РК хотят разрешить получать дополнительный доход в нерабочее время
3 Две станции метро скоро запустят в Алматы
4 Мокрый снег в Алматы: ДЧС обратился к жителям
5 Коронавирус диагностирован у 342 человек за сутки в Казахстане
6 На трех улицах Нур-Султана максимальная скорость снижена до 60 километров в час
Читайте также
«Вакцину Pfizer будут испытывать на людях до 2025 года» - рассылка оказалась манипуляцией
Есть ли дети высокопоставленных чиновников среди прошедших в Президентский молодежный кадровый резерв
Штормовое предупреждение объявлено в Нур-Султане и 11 регионах
Госслужащим РК хотят разрешить получать дополнительный доход в нерабочее время
Две станции метро скоро запустят в Алматы
Мокрый снег в Алматы: ДЧС обратился к жителям
Коронавирус диагностирован у 342 человек за сутки в Казахстане
На трех улицах Нур-Султана максимальная скорость снижена до 60 километров в час
Оставить комментарий
+7
Отправить
Читайте также
Сотрудники онлайн
Редактор
Ринат Дусумов
Ринат Дусумов
954-047
rusred@inform.kz

Архив