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Из-за технического сбоя казахстанцы не могут поставить на учет новые автомобили
27 Декабря 2021 16:51
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НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за технического сбоя в базе КГД Министерства финансов РК наблюдаются перебои в регистрации новых автомобилей, приобретаемых в салоне, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Госкорпорации «Правительство для граждан».
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«Из-за перебоя работы в КГД данные из базы не подтягиваются в информационную систему ЦОН. Поэтому временно недоступна услуга по постановке на учет новых машин, купленных в автосалоне. Со стороны ответственного органа идет работа по устранению сбоя. Надеемся на понимание клиентов и приносим извинения за доставленные неудобства.
О восстановлении системы и возобновлении услуги по регистрации новых авто будет сообщено дополнительно», - говорится в сообщении.
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