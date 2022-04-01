Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Актюбинская область

Из-за талых вод ограничено движение на трассе в Актюбинской области

Редактор:  
Ринат Дусумов
1 Апреля 2022, 11:15
Из-за талых вод ограничено движение на трассе в Актюбинской области

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ - Из-за перелива талых вод ограничено движение на одном участке трассы в Актюбинской области, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу АО НК «КазАвтоЖол».

«В связи с переливом талых вод на временной объездной дороге (151 км) и для обеспечения альтернативного проезда введено ограничение движения для всех видов автотранспорта на а/д Актобе – Атырау – гр. РФ км 100-174, уч. г. Кандыгаш – п. Шубаркудук», - сообщили в КазАвтоЖоле.

О ситуации на дорогах республиканского значения можно получить, позвонив по короткому номеру 1403 либо на сайте qaj.kz.


Актюбинская область   Паводок   Регионы Казахстана  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Еще несколько улиц закроют в Астане из-за ремонта
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Чиновника подозревают в хищении более миллиарда тенге, выделенных на строительство дорог
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Расходы на миллиард тенге: АФМ допросит руководство «Қазақстан барысы» и проведет обыски
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Провоз валюты на сумму свыше 2,5 млрд тенге предотвратил КНБ
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Дожди, град и шквал ожидаются в Казахстане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
Факты прикрепления к поликлиникам умерших лиц выявили в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
«Казахтелеком» навязывал свои услуги абонентам в Астане
Завод по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей построят в Жамбылской области
Завод по производству гипсокартонных листов и сухих строительных смесей построят в Жамбылской области
Шесть человек погибли в ДТП возле Караганды
Шесть человек погибли в ДТП возле Караганды