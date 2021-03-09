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    22:00, 08 Март 2021 | GMT +6

    Из-за сугробов уголь не могла подвезти к дому многодетная семья в СКО

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    ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейским пришлось искать тяжелую технику, чтобы очистить проезд к дому многодетной семьи и дать возможность подвезти уголь, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    По информации пресс-службы департамента полиции, стражи порядка помогают пожилым людям очистить снег в Кызылжарском, Жамбылском, Есильском, Уалихановском районах, районах М. Жумабаева и Шал акына. В этом году такая помощь весьма актуальна.

    «В одном из сёл района им. Г. Мусрепова полицейские застали многодетную семью в трудной ситуации. У сельчан заканчивался уголь, а подвезти новый не удавалось: снежные заносы буквально блокировали дом, в котором воспитываются шестеро детей. Стражи порядка обратились к ИП «Михеев»: дорогу к дому удалось пробить только с помощью тяжёлой техники, предоставленной руководителем», - рассказали в пресс-службе.

    В департаменте отмечают, что в преддверии праздника с цветами, подарками и тёплыми словами благодарности полицейские побывали у ветеранов Великой Отечественной войны и органов внутренних дел тружеников тыла, вдов ветеранов войны, навестили детскую деревню семейного типа, Дом ребенка. Не остаются без внимания одиноко проживающие пожилые люди, сироты, дети с ограниченными возможностями, многодетные и малообеспеченные семьи.

    «Всего сотрудники полиции посетили почти полсотни адресов. Стоит отметить, что помощь социально уязвимым слоям населения оказывается не только на праздники. Многие подразделения поддерживают нуждающихся по собственной инициативе. Благотворительность — важная часть полицейской работы, направленной на защиту справедливости, построение здорового, благополучного общества», - сказал начальник департамента полиции Марат Тулебаев.

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