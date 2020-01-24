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Из-за сугробов фельдшеру «скорой» пришлось пересесть на трактор в ВКО

24 Января 2020 21:28
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Из-за сугробов фельдшеру «скорой» пришлось пересесть на трактор в ВКО

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - В Восточном Казахстане из-за непогоды фельдшеру скорой помощи пришлось пересесть на трактор, чтобы добраться до дома пациента, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу станции скорой медицинской помощи города Семея.

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На станции рассказали, что поступил вызов от жительницы села Новая Шульба о том, что у ее 7-летнего ребенка началась сильная одышка. Однако скорая из-за погодных условий и сугробов не смогла добраться до маленького пациента. На помощь неотложке подоспел местный тракторист Иван Позняков. Водитель быстро отвез фельдшера Ольгу Чукурову по указанному адресу.

Медик оказала ребенку первую помощь. К счастью, госпитализация не понадобилась. Мать маленького пациента прислала на станцию скорой медицинскую помощь письмо с благодарностью фельдшеру и водителю трактора.

Напомним, в последние дни скорая помощь Семея работает в экстремальных условиях. На днях им приходилось добираться до дома пациентов пешком. При этом в некоторых местах сугроб достигал в высоту больше одного метра.


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Ключевые слова: Восточно-Казахстанская область, Общество,
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Орал Ерланулы

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