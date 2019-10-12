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Из-за столкновения с КАМАЗом погиб водитель легкового авто в Павлодарской области
ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ – В результате столкновения с КАМАЗом погиб водитель легкового авто на трассе Павлодар-Кызылорда. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на pavlodarnews.kz.
По факту ДТП начато досудебное расследование.
Как сообщили в пресс-службе департамента полиции Павлодарской области, авария произошла вчера в три часа ночи на 63-м километре автодороги Павлодар - Кызылорда, недалеко от села Достык.
«38-летний водитель автомашины Opel Vectra совершил столкновение с КАМАЗом, за рулем которого находился 37-летний мужчина. В результате ДТП водитель Opel Vectra скончался на месте. Назначена судебно-медицинская экспертиза. Автомобиль водворен на штрафстоянку, - сообщили в ДП области.
В ведомстве уточнили, что по факту аварии начато досудебное расследование по статье 345, часть 3 УК РК.
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