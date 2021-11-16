Из-за старой спецтехники несвоевременно вывозят мусор в Петропавловске

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В акимате Петропавловска обсуждали, как подрядные организации оказывают услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Качество и своевременность вывоза мусора неоднократно подвергались критике со стороны жителей города. Проблема периодически обостряется, в социальных сетях появляются фотографии с переполненными контейнерами.

По информации пресс-службы акима города, услуги по сбору и вывозу твердых бытовых отходов оказывают шесть предприятий. Из них четыре работают с населением, два – с юридическими лицами.

Самая большая территория обслуживания – 184 контейнерных площадки – у ТОО «Коммунхоз Петропавловск». Подрядная организация обслуживает «Хромзавод», район «Подгора», Рабочий поселок, микрорайоны «Жас Өркен», 19-й и район Парка Победы.

У ТОО «КоммунСевер» 178 контейнерных площадок в микрорайонах «Заречный», «Береке», «Борки», 19-й и 20-й, центр города, район вокзала, район бассейна «Дельфин».

В центре Петропавловска и микрорайоне «Жас Өркен» 79 контейнерных площадок обслуживает ТОО «МюльСервис».

Столько же площадок у ТОО «Чистый Петропавловск» в микрорайонах «Жас Өркен», центре города, микрорайоне «Копай», в 20-м и районе «Черемушки».

В городском акимате утверждают, что часть техники оснащена датчиками движения. На предприятиях следят за работой сотрудников. Однако проблему с несвоевременностью уборки не отрицают.

«Тариф на вывоз мусора, который не менялся с 2017-го года. По информации предприятий, с момента утверждения тарифа с одного человека материальные затраты значительно увеличились. По их мнению, они не могут приобрести новую технику, контейнеры. Из-за поломок устаревшей спецтехники несвоевременно осуществляется вывоз мусора, что порождает жалобы и недовольства населения», - сообщили в горакимате.

Тариф на вывоз мусора для благоустроенного сектора сейчас составляет 220 тенге с человека, для неблагоустроенного - 234 тенге, для юридических лиц – 2 530 тенге за кубический метр.