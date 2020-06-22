Из-за сотовых телефонов аннулировали результаты ЕНТ у двух выпускников в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области во второй день сдачи Единого национального тестирования зафиксировали нарушения со стороны абитуриентов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы управления образования, у двух выпускников обнаружили сотовые телефоны. В результате – составленные акты и аннулирование результатов тестирования.

«Ужесточились требования к соблюдению академической честности. Так, если у абитуриента обнаружены запрещенные предметы, он немедленно удаляется из здания и лишается права участвовать в ЕНТ в этом году, его результаты аннулируются. После тестирования все видеозаписи будут просматриваться. В случае обнаружения факта использования запрещенных предметов результаты тестирования и конкурса также аннулируются», - прокомментировали в пресс-службе.

К запрещенным предметам относятся мобильные средства связи, наушники проводные и беспроводные, шпаргалки, учебники и методическая литература, калькуляторы (за исключением выданных пунктах) и корректирующая жидкость.

Ранее мы сообщали, что в регионе члены специальной мониторинговой группы при департаменте по противодействию коррупции выступают в качестве наблюдателя на ЕНТ.

Всего по области в тестировании примут участие 2910 выпускников. Из них 2 478 выпускников школ. В сравнении с прошлым годом число желающих пройти ЕНТ увеличилось на 15,7%.

В области 8 пунктов проведения тестирования. 21 июня ЕНТ проводилось в двух - в селе Пресновке Жамбылского района и городе Булаево района М.Жумабаева. Участвовали 127 выпускников.

22 июня ЕНТ сдавали выпускники Жамбылского, им. Г. Мусрепова, М. Жумабаева и Айыртауского районов. Тестирование прошли 311 выпускников.

24 июня ЕНТ будет проводиться в Петропавловске, на базе СКУ им.М.Козыбаева.

Напомним, 164 абитуриента по республике не допустили к ЕНТ за нарушения. Кроме того, У двух абитуриентов была выявлена высокая температура. Вместе с тем в этом году отмечается рекордное количество заявок на ЕНТ.



