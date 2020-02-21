Из-за снежных заносов врачи не могли проехать к беременной женщине в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области спасатели всю ночь занимались эвакуацией беременной женщины из заснеженного села, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы департамента по чрезвычайным ситуациям, после метели село Айтуар Жамбылского района оказалось буквально заблокированным из-за снежных переметов.

Ночью спасателям позвонил главный врач районной больницы. Он рассказал, что в селе находится 23-летняя беременная женщина, которой срочно нужна медицинская помощь. Есть угроза здоровью ее и ребенка. Скорая помощь проехать из-за снежных заносов к селу не смогла.

В Айтуар выехал К-700 ТОО «Атамекен-Агро». В кабине с водителем был врач общей практики Денис Поливода. К селу пробивались не один час. Женщине требовалась немедленная госпитализация. Поехали обратно. В селе Благовещенка, в 25 км от села Айтуар, женщину ожидала скорая помощь, которая доставила ее в районную больницу.

Вся операция продлилась до 7 утра. Здоровью женщины сейчас ничего не угрожает. Состояние стабильное.

Буквально две недели назад из этого же села спасатели эвакуировали двухлетнего ребенка, у которого врачи подозревали аппендицит. Тогда скорая помощь тоже не могла проехать к маленькому пациенту из-за снежных заносов.