Из-за снегопадов в Японии отменены полеты, приостановлено движение поездов, закрыты дороги

ТОКИО. КАЗИНФОРМ – По меньшей мере 397 внутренних авиарейсов отменены в Японии в среду из-за сильных снегопадов, обрушившихся на ряд префектур страны на побережье Японского моря и на северо-востоке основного острова Хонсю. Об этом свидетельствуют данные крупнейших японских авиакомпаний Japan Airlines и All Nippon Airways, а также нескольких лоукостеров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KYODO NEWS.

Japan Airlines и All Nippon Airways заявили, что более 280 рейсов, запланированных на среду, были отменены, а Восточно-Японская железная дорога приостановит движение скоростных поездов между Фукусимой и Синдзё на линии Ямагата Синкансэн в северо-восточном регионе Тохоку в течение дня.

По словам их операторов, участки поездов сверхскоростных поездов Sanyo Shinkansen и Tokaido Shinkansen работали с пониженной скоростью, в то время как на Tohoku Shinkansen также были задержки.

Железнодорожная компания JR приостановила до конца дня движение скоростных экспрессов «синкансэн» на отдельных участках на севере и северо-востоке Хонсю. На ряде других линий поезда следуют с опозданиями и увеличенными интервалами.

Тяжелая ситуация сложилась и на автомобильных дорогах Японии. Как сообщает телеканал NHK, более чем на 10 автомагистралях по всей стране ряд участков закрыли для движения машин. Больше всего перекрытий зафиксировали в западном регионе Кансай в районе крупных городов Осака и Киото. Пробки растянулись на десятки километров.

В префектуре Нагасаки на юго-западе Японии около 100 автомобилей не смогли проехать ночью и в среду по национальной дороге, сообщило правительство префектуры.

В другом месте, в префектуре Фукуи в центральной Японии, около 20 автомобилей застряли с вечера вторника на национальной дороге, а движение было остановлено на 14-километровом участке до утра среды.

По прогнозам синоптиков в северных и северо-восточных регионах Японии в течение суток выпадет от 60 до 80 см снега. Кроме того, температура воздуха опустится до рекордно низких показателей, которые отмечаются не чаще чем раз в 10 лет. Так, в городе Саппоро (префектура Хоккайдо) столбик термометра сегодня утром опускался почти до минус 13 градусов Цельсия. В Токио, для которого заморозки не характерны, ночью воздух остывал до минус 3 - минус 4 градусов Цельсия.

Фото: kyodonews.net