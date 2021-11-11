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Из-за снегопада возросла аварийность на дорогах Актобе

11 Ноября 2021 14:20
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Из-за снегопада возросла аварийность на дорогах Актобе

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В связи с похолоданием и снегопадом на дорогах Актобе резко возросла аварийность. Сегодня в Актобе произошло 14 ДТП за сутки, в том числе 5 случаев наезда на пешеходов, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента полиции области.

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«В связи с похолоданием и выпадением осадков на территории области отмечается резкий рост аварийности. Только за прошедшие сутки зарегистрировано 14 дорожно-транспортных происшествий, из них 5 наездов на пешеходов», - говорит пресс-секретарь ДП Актюбинской области Ерболат Саркулов.

Так, 10 ноября в 07.40 часов 21-летний водитель автомашины «Ваз 211440» с российским учетом, двигаясь по проспекту 312 стрелковой дивизии, напротив здания «КЕГОК» на нерегулируемом пешеходном переходе не уступил дорогу пешеходу, переходящему проезжую часть дороги. В результате был совершен наезд на 62-летнего пешехода.

«В результате ДТП пешеход был госпитализирован в реанимационное отделение больницы скорой медицинской помощи», - говорит Е.Саркулов.

Полицейские настоятельно рекомендуют водителям быть предельно внимательными на дорогах, учитывать влияние погодных условий, снижение видимости при осадках, изменение сцепных качеств дорожного полотна в условиях гололеда.

Ранее в видео ДЧС сообщалось , что на 834 километре автодороги «Самара-Шымкент» из-за большегрузов создалась пробка. В ДЧС прокомментировали ситуацию на дорогах.



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#Актюбинская область   #ДТП   #Происшествия   #Погода  
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Автор:

Самал Ендибаева

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