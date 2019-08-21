НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Из-за снега в горах Тянь-Шаня вертолет не может вылететь на поиски альпинистов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Комитет по чрезвычайным ситуациям Министерства внутренних дел (КЧС МВД) РК.

«В связи с продолжением выпадения осадков в виде снега в горах Тянь-Шань и приближением темного времени суток поисково-спасательная операция на сегодня приостановлена. Вылет спасательной авиации КЧС МВД с группой военных альпинистов запланирован на утро 22 августа, при благоприятных для взлета погодных условиях», - рассказал официальный представитель КЧС Нурсултан Нурахметов.

Напомним, в Кыргызстане на одной из вершин Тянь-Шаня пропала группа алматинских альпинистов в составе Мурата Отепбаева, Андрея Корнеева и Александра Чечулина. Казахстанцы остались под снежным завалом на пике Победы. Министерство обороны РК развернула спасательную операцию в горах по поиску пропавших.

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев прокомментировал пропажу группы казахстанских альпинистов. О ситуации с казахстанскими альпинистами в горах Кыргызстана рассказали в Министерстве иностранных дел РК.

Бакытжан Сагинтаев рассказал о продолжении спасательной операции в горах Кыргызстана. Операция по спасению казахстанских альпинистов начнется после улучшения погоды, сообщили в КЧС МВД РК.

Казахстанские спасатели вылетели на поиски альпинистов в горах Тянь-Шаня.

В Департаменте по чрезвычайным ситуациям города Алматы рассказали, что спутниковый телефон, который есть у пропавших на Тянь-Шане альпинистов отключен, а оператор связи не может определить координаты места откуда был совершен звонок.

Министр внутренних дел РК Ерлан Тургумбаев рассказал о ситуации со спасением альпинистов в горах Тянь-Шаня. Казахстанские военнослужащие совершили облет пика Победы в Кыргызстане с тепловизорами в поисках пропавших альпинистов.

Поиски пропавших в горах казахстанских альпинистов пока результатов не дали, сообщили в КЧС МВД РК.

Федерация альпинизма Алматы и Федерация альпинизма и спортивного скалолазания РК круглосуточно мониторят ситуацию с несчастным случаем на пике Победа.

Спасатели не могут начать поиски из-за погоды.