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    18:28, 05 Март 2021 | GMT +6

    Из-за снега и метели закрыта дорога из Нур-Султана в Темиртау

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за снега и метели закрыта дорога из Нур-Султана в села Кабанбай батыра, Киевка и в город Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.

    Сегодня с 16:00 в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Екатеринбург-Алматы» 1291-1426 км. (г. Нур-Султан – г. Темиртау).

    С 16:10 в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «г.Нур-Султан–с.Кабанбай батыра- с.Киевка-г.Темиртау» (16-32 км. г.Нур-Султан - с. Кабанбай Батыра).


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