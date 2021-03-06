Из-за снега и метели закрыта дорога из Нур-Султана в Темиртау

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Из-за снега и метели закрыта дорога из Нур-Султана в села Кабанбай батыра, Киевка и в город Темиртау, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Smart Astana Bot.

Сегодня с 16:00 в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «Екатеринбург-Алматы» 1291-1426 км. (г. Нур-Султан – г. Темиртау).

С 16:10 в связи с ухудшением погодных условий (снег, метель, ограниченная видимость) закрыто движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения «г.Нур-Султан–с.Кабанбай батыра- с.Киевка-г.Темиртау» (16-32 км. г.Нур-Султан - с. Кабанбай Батыра).