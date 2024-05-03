Из-за смерти и травм посетителей осудили директора горнолыжной базы в Акмолинской области

В Акмолинской области четыре года лишения свободы назначено приговором суда директору горнолыжной базы «Електы», на которой из-за необеспечения безопасности погиб несовершеннолетний и два человека получили травмы, передает корреспондент агентства Kazinform.

Как сообщили в пресс-службе Акмолинского областного суда, отсутствие безопасности на территории горнолыжной базы привело к смерти несовершеннолетнего М. по неосторожности (ч.3 ст. 306 УК РК) и причинению вреда здоровью Н. и Б. (п.2 ч.2 ст. 306 УК РК).

Так, несовершеннолетнему М. не были разъяснены правила техники безопасности администрацией ТОО, но его выпустила на горнолыжную трассу. Спускаясь с крутого склона, мальчик столкнулся с неогороженным деревом. При ударе подросток получил не совместимую с жизнью травму и скончался.

— Судом установлено, что М. был выпущен на трассу без инструктажа и разъяснения правил безопасности. На участках трассы отсутствовали разметка движения, защитные сетки, предупредительные знаки, защитные маты, ограждения перед деревьями. На базе отсутствует медицинский персонал, нет алгоритма действий при возникновении непредвиденных ситуаций. Отсутствуют разрешительные документы на эксплуатацию горнолыжной трассы и канатной дороги. Обслуживающий персонал, инструкторы осуществляют трудовую деятельность без профессиональной подготовки. Угол наклона канатной дороги и угол наклона лыжной дорожки значительно превышают допустимое значение, — сообщили в Зерендинском районом суде.

Однако после произошедшего никаких выводов сделано не было. Директор ТОО не приостановил деятельность для устранения нарушений, а продолжил оказывать услуги. И теперь это привело к травмам еще двух посетителей.

— Несмотря на погодные условия, ТОО запустило подъемник и разрешило спуски по трассе. В результате посетитель Н. сорвалась и ударилась о конструкцию подъемника, получив перелом поясничного позвонка. В этот же день другой посетитель Б., не удержавшись за подъемник, упала и получила травматический разрыв правой почки. Экспертиза установила, что состояние подъемника не соответствовало правилам эксплуатации, имелись дефекты тросов крепления; канаты имели обрывы. Отсутствовали необходимые сертификаты, отсутствовала блокировка превышения скорости. Кресло не предохраняло пассажиров от падения. На станции нет анемометра, подающего сигнал о скорости ветра», — добавили в ведомстве.

Смягчающим уголовную ответственность обстоятельством стало наличие малолетнего ребенка у директора ТОО, отягчающим — неоднократность совершенных правонарушений.

Зерендинский районный суд приговорил директора горнолыжной базы к четырем годам лишения свободы. Он также на три года лишен заниматься в сфере оказания услуг.

В пользу потерпевших Т. и Д. судом взыскан моральный вред по 10 млн тенге каждому, в пользу погибшего М. — три млн тенге, причиненный материальный ущерб, а также представительские расходы.

Кроме того, за истцами признано право на удовлетворение гражданского иска к ТОО в части взыскания материального ущерба в порядке гражданского судопроизводства.

Судебный акт не вступил в законную силу.