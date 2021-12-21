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Из-за сложных условий на дорогах просят быть внимательными водителей СКО

21 Декабря 2021 13:13
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Из-за сложных условий на дорогах просят быть внимательными водителей СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области полицейские обратились к водителям и пешеходам с просьбой строго соблюдать правила дорожного движения, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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На протяжении нескольких дней в регионе наблюдается неустойчивая погода. Вместо привычных декабрьских морозов – теплая погода. Столбик термометра поднимается до нуля градусов. Снег, туман осложняют и без того непростую ситуацию на дорогах.

По информации пресс-службы департамента полиции, за четыре выходных дня зарегистрировали 24 дорожно-транспортных происшествия. На перекрестке в центре Петропавловска столкнулись сразу четыре автомобиля. На загородной трассе водитель не учел особенностей дороги и опрокинул свою машину в кювет.

«Столкновения, опрокидывания, съезды в кювет — к таким последствиям нередко приводят сложности управления в холодное время года. При наличии снежного покрова и наледей торможение транспортных средств может быть затруднено. Снизить риск ДТП помогают два простых правила безопасности: снижение скорости, особенно в местах возможного появления пешеходов, и увеличение дистанции между автомобилями», — сказал начальник управления местной полицейской службы Айдын Байматов.

Полицейские настоятельно рекомендуют пешеходам переходить дорогу только в установленных местах. Обязательно следует убедиться, что все автомобили успевают затормозить и пропустить.

Между тем синоптики предупредили об ухудшении погодных условий сегодня, 21 декабря. Ночью на северо-западе, днем на западе, юго-западе области ожидается небольшой снег, низовая метель, гололед. Ветер южный, юго-восточный 9-14 метров в секунду, днем на юго-западе области порывы будут достигать 15-20 метров в секунду. Температура воздуха ночью - 5-10 мороза, днем - 0-5 мороза.

Напомним, штормовое предупреждение объявлено в 12 регионах страны.


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#Северо-Казахстанская область   #ДТП   #Транспорт   #МВД РК   #Регионы   #Дороги   #Погода  
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Автор:

Олеся Жуковень

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