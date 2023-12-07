Из-за сильных морозов полиция Акмолинской области перешла на усиленный режим

В целях недопущения несчастных случаев руководство ДП ориентирует более 400 полицейских на усиленное патрулирование загородных трасс, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

7 декабря в связи с понижением температуры до -38 градусов с 18:00 часов будет введено ограничение движения для ТС с двигателем внутреннего сгорания, работающих на дизтопливе, во всех направлениях автодорог республиканского значения.

Инспекторов ориентировали на оказание помощи автомобилистам.

Руководство поручило предупредить компании, занимающиеся перевозками детских групп, о том, что передвижение в такую погоду опасно.