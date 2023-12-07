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    17:01, 07 Декабрь 2023 | GMT +6

    Из-за сильных морозов полиция Акмолинской области перешла на усиленный режим

    пдд
    Фото: кадр из видео

    В целях недопущения несчастных случаев руководство ДП ориентирует более 400 полицейских на усиленное патрулирование загородных трасс, передает агентство Kazinform со ссылкой на Polisia.kz.

    7 декабря в связи с понижением температуры до -38 градусов с 18:00 часов будет введено ограничение движения для ТС с двигателем внутреннего сгорания, работающих на дизтопливе, во всех направлениях автодорог республиканского значения.

    Инспекторов ориентировали на оказание помощи автомобилистам.

    Руководство поручило предупредить компании, занимающиеся перевозками детских групп, о том, что передвижение в такую погоду опасно.

    Теги:
    Дороги Погода Регионы Казахстана полиция Транспорт Акмолинская область
    Гульсара Кенбаева
    Автор
    Гульсара Кенбаева
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