Из-за сильной жары в 10 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сильная жара ожидается на большей территории Казахстана 28 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

В понедельник 28 июня в Киргизском Алатау Алматинской области днем ожидается местами кратковременный дождь, гроза, град. Ветер – северо-восточный, местами 15–20 м/с.

Днем 28–30 июня в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный, местами до 15–20 м/с.

На большей части области ожидается сильная жара до 38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

В Таразе днем 28–30 июня ветер северо-восточный, порывы 15–20 м/с.

В Кызылординской области ожидается сильная жара 40–42 градусов, сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.

В Кызылорде ожидается сильная жара 40–41 градусов.

28–29 июня на юге Атырауской области сохраняется очень сильная жара до 42 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

В Карагандинской области завтра местами ожидается гроза. Днем 28–29 июня местами ожидается сильная жара 35–38 градусов. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

В Жезказгане ожидается сильная жара 35–38 градусов.

28 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза.

В Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер северный, северо-западный при грозе порывы 15–20 м/с. Сохраняется сильная жара до 38 градусов, чрезвычайная высокая пожароопасность.

В Павлодарской области местами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, при грозе порывы 15–20 м/с.

В Костанайской области на юге области ожидается сильная жара до 36 градусов. Местами ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности.

В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, град. Днем местами очень сильная жара до 42 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.