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    20:02, 27 Июнь 2021 | GMT +6

    Из-за сильной жары в 10 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сильная жара ожидается на большей территории Казахстана 28 июня, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    В понедельник 28 июня в Киргизском Алатау Алматинской области днем ожидается местами кратковременный дождь, гроза, град. Ветер – северо-восточный, местами 15–20 м/с.

    Днем 28–30 июня в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный, местами до 15–20 м/с.

    На большей части области ожидается сильная жара до 38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.

    В Таразе днем 28–30 июня ветер северо-восточный, порывы 15–20 м/с.

    В Кызылординской области ожидается сильная жара 40–42 градусов, сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.

    В Кызылорде ожидается сильная жара 40–41 градусов.

    28–29 июня на юге Атырауской области сохраняется очень сильная жара до 42 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.

    В Карагандинской области завтра местами ожидается гроза. Днем 28–29 июня местами ожидается сильная жара 35–38 градусов. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.

    В Жезказгане ожидается сильная жара 35–38 градусов.

    28 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза.

    В Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер северный, северо-западный при грозе порывы 15–20 м/с. Сохраняется сильная жара до 38 градусов, чрезвычайная высокая пожароопасность.

    В Павлодарской области местами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, при грозе порывы 15–20 м/с.

    В Костанайской области на юге области ожидается сильная жара до 36 градусов. Местами ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности.

    В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, град. Днем местами очень сильная жара до 42 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.


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