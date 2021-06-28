Из-за сильной жары в 10 регионах Казахстана объявлено штормовое предупреждение
В понедельник 28 июня в Киргизском Алатау Алматинской области днем ожидается местами кратковременный дождь, гроза, град. Ветер – северо-восточный, местами 15–20 м/с.
Днем 28–30 июня в горных и предгорных районах Жамбылской области ожидается гроза, град. Ветер северо-восточный, местами до 15–20 м/с.
На большей части области ожидается сильная жара до 38 градусов, чрезвычайная пожарная опасность.
В Таразе днем 28–30 июня ветер северо-восточный, порывы 15–20 м/с.
В Кызылординской области ожидается сильная жара 40–42 градусов, сохраняется чрезвычайно высокая пожароопасность.
В Кызылорде ожидается сильная жара 40–41 градусов.
28–29 июня на юге Атырауской области сохраняется очень сильная жара до 42 градусов. Ожидается чрезвычайная пожарная опасность.
В Карагандинской области завтра местами ожидается гроза. Днем 28–29 июня местами ожидается сильная жара 35–38 градусов. Местами сохраняется чрезвычайно высокая пожарная опасность.
В Жезказгане ожидается сильная жара 35–38 градусов.
28 июня в Акмолинской области местами ожидается гроза.
В Актюбинской области местами ожидается гроза, ветер северный, северо-западный при грозе порывы 15–20 м/с. Сохраняется сильная жара до 38 градусов, чрезвычайная высокая пожароопасность.
В Павлодарской области местами ожидается гроза. Ветер западный, северо-западный, при грозе порывы 15–20 м/с.
В Костанайской области на юге области ожидается сильная жара до 36 градусов. Местами ожидается чрезвычайная степень пожарной опасности.
В Западно-Казахстанской области местами ожидается гроза, град. Днем местами очень сильная жара до 42 градусов. Местами сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.