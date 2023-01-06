Из-за сильной метели закрыт ряд дорог в Актюбинской области

6 Января 2023, 23:47

АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ –В связи с ухудшением погодных условий закрыт ряд областных и республиканских дорог в Актюбинской области, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС региона.

С 19:30 из-за бурана было закрыто движение на участке автодороги областного значения Актобе-Родниковка-Мартук с 42-го по 93-й километр.

С 20:30 было закрыто движение на автодороге республиканского значения Актобе-Орск с 39-го километра у села Шамши Калдаякова до 136-го километра - города Орска.

Также в связи с сильной метелью закрыт участок автодороги республиканского значения Самара-Шымкент, начиная с 610-го по 702-й километр, то есть от поселка Кобда до города Актобе. Кроме того, закрыт участок этой же дороги с 776-го по 965-й километр , то есть от города Актобе до поселка Карабутак.

Закрыто движение на участках дорог областного значения Донское-Бадамша-трасса Актобе-Орск с 0-го по 82-й километр.

Также закрыта областная дорога Белогорка-Карабутак. Скорость ветра составляет 20 метров в секунду.