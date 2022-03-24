Из-за сильного ветра пострадала водонапорная башня в Акмолинской области

КОКШЕТАУ. КАЗИНФОРМ - В селе Макинка района Биржан сал Акмолинской области в результате сильного порывистого ветра произошло падение водонапорной башни. Об этом на прошедшем брифинге сообщил заместитель начальника ДЧС Акмолинской области Канат Доспаев, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В селе Макинка района Биржан сал в результате сильного порывистого ветра произошло падение водонапорной башни. В результате без водоснабжения на данный момент осталось село Макинка с численностью населения порядка 1 500 человек. В настоящее время на место выехал аким района совместно с начальником отдела по ЧС для решения данного вопроса», - поделился К. Доспаев.

По словам выступающего, для населения организован подвоз воды. Кроме того, решается вопрос по восстановлению водонапорной башни.



