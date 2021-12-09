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Из-за сильного ветра опрокинулись два автомобиля на трассе в Мангистауской области
9 Декабря 2021 21:52
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АКТАУ. КАЗИНФОРМ – Из-за сильного ветра опрокинулись два автомобиля на трассе в Мангистауской области. В полиции региона рассказали подробности происшествия, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Lada.kz.
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Дорожно-транспортное происшествие произошло 8 декабря 2021 года. В 23:10 на номер «102» поступил вызов о том, что на трассе Шетпе – Сай-Отес опрокинулись два автомобиля марки «Газель».
«На место выехала рота патрульной полиции. Пострадавших нет. Оказали содействие, помогли поднять трактором», - сообщили в полиции региона.
Стражи порядка просят водителей без особой надобности не садиться за руль.
Уже второй день на территорий области пыльная буря и сильный ветер.
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