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Из-за сильного ветра бетонный столб упал  на автомобиль в Семее

10 Ноября 2020 14:40
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Из-за сильного ветра бетонный столб упал  на автомобиль в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее на автомобиль рухнул бетонный столб, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям ДЧС ВКО.

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В УЧС сообщили, что в районе 35-го квартала на легковой автомобиль с российской регистрацией рухнул бетонный столб. Об этом инциденте на пульт «112» сообщил участковый полиции. В итоге последствия происшествия пришлось устранять спасателям СПЧ-2 отряда г. Семея.

«Из-за неблагоприятных погодных условий и сильных порывов ветра на автомобиль упал столб, обломившийся у основания, электричество к столбу отсутствовало. В 10:18 на место происшествия было направлено отделение спасателей на автомобиле ОСА-20, с помощью крана – манипулятора спасатели подняли и переложили столб на землю, тем самым освободили автомобиль», - пояснили в УЧС.

Отметим, что на всю операцию по освобождению автомобиля ушло примерно полчаса. На ликвидацию последствий ЧС была задействована одна единица техники и 4 человека личного состава. В результате происшествия никто не пострадал.


Фото: УЧС г.Семей ДЧС ВКО



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#Восточно-Казахстанская область   #Происшествия   #Погода  
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Автор:

Руслан Шакабаев

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