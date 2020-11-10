Из-за сильного ветра бетонный столб упал на автомобиль в Семее

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ – В Семее на автомобиль рухнул бетонный столб, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на городское управление по чрезвычайным ситуациям ДЧС ВКО.

В УЧС сообщили, что в районе 35-го квартала на легковой автомобиль с российской регистрацией рухнул бетонный столб. Об этом инциденте на пульт «112» сообщил участковый полиции. В итоге последствия происшествия пришлось устранять спасателям СПЧ-2 отряда г. Семея.

«Из-за неблагоприятных погодных условий и сильных порывов ветра на автомобиль упал столб, обломившийся у основания, электричество к столбу отсутствовало. В 10:18 на место происшествия было направлено отделение спасателей на автомобиле ОСА-20, с помощью крана – манипулятора спасатели подняли и переложили столб на землю, тем самым освободили автомобиль», - пояснили в УЧС.

Отметим, что на всю операцию по освобождению автомобиля ушло примерно полчаса. На ликвидацию последствий ЧС была задействована одна единица техники и 4 человека личного состава. В результате происшествия никто не пострадал.





Фото: УЧС г.Семей ДЧС ВКО



