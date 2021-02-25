Из-за сильного мороза занятия для 1-9 классов в Уральске переведены на дистанционный формат

УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Из-за сильного мороза занятия для учеников 1-9 классов в Уральске переведены на дистанционный формат. Об этом передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на отдел образования города Уральска.

По информации центра гидрометеорологии Западно-Казахстанской области, в 7 часов температура воздуха составляла 27 градусов мороза. Скорость ветра - два метра в секунду.

Как сообщалось ранее, занятия из-за неблагоприятных погодных условий были переведены на дистанционный формат в школах четырех регионов республики - Нур-Султане, Караганде, Кокшетау и СКО.

Также управление образования Атырауской области разослало по школам, в которых учащиеся занимаются офлайн, рекомендацию отменить 25 февраля занятия в 1-11 классах. Связано это с резким понижением температуры воздуха до минус 29 градусов, усилением ветра.



