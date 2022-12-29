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Из-за сильного мороза частично покрылся льдом Ниагарский водопад

29 Декабря 2022, 23:12
Из-за сильного мороза частично покрылся льдом Ниагарский водопад

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Из-за сильных морозов, установившихся в некоторых районах США и Канады в последние дни, частично замерз Ниагарский водопад – один из самых больших в мире, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Власти штата Нью-Йорк назвали происходящее «самой большой снежной бурей века».

В городе Буффало, который находится недалеко от Ниагарского водопада, выпало более 1,2 метров снега, что вызвало хаос на дорогах и отключение электричества.

Ожидается, что в ближайшие дни температура в США и Канаде начнет расти.

Ниагарский водопад замерз лишь частично, вода все еще обрушивалась с большой высоты, однако некоторые фрагменты были покрыты льдом.

Ранее сообщалось, что в результате аномальных погодных условий в США и Канаде погибло 56 человек. Самое холодное Рождество за последние 40 лет ожидают в США.


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