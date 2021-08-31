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Из-за сибирской язвы на зоны поделили район в СКО

31 Августа 2021 14:21
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Из-за сибирской язвы на зоны поделили район в СКО

ПЕТРОПАВЛОВСК. КАЗИНФОРМ – В Северо-Казахстанской области Акжарский район, где была обнаружена сибирская язва у коров, поделили на четыре зоны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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Соответствующее постановление появилось на сайте открытых нормативно-правовых актов.

В документе сказано, что для эффективного проведения специальных ветеринарных мероприятий по ликвидации и предотвращения дальнейшего распространения сибирской язвы территорию района разделили на четыре зоны.

Неблагополучная - зона в радиусе шести километров от границ эпизоотического очага. Она включает в себя территорию эпизоотического очага и одного отгонного пастбища, принадлежащего сельхозформированию, где произошел падеж скота.

Вторая зона – буферная. В радиусе трех километров от границ неблагополучной зоны.

Зона наблюдения находится в радиусе трех километров от границ буферной зоны. В нее входит село Горьковское и отгонное пастбище.

Благополучная зона - за пределами границ зоны наблюдения. Включает села Восход, Уялы и Майское.

«Очаг инфекции расположен на значительном отдалении от населенных пунктов и других эпизоотических единиц содержания животных. Обособленность отгонного пастбища, низкий уровень заболеваемости позволяют контролировать ситуацию распространения болезни при условии своевременности и полноты проведения специальных ветеринарных мероприятий. Невысокая плотность населенных пунктов сельского округа обеспечивает малозначительные эпизоотические и межхозяйственные связи между ними, что снижает масштабы широкого распространения сибирской язвы», - говорится в пояснительной записке.

Напомним, 27-го августа в регионе сообщили об инфицировании жителя села Горьковское сибирской язвой. Заражение произошло при разделывании туши коровы. Сельчанина госпитализировали. Под наблюдением врачей находятся более 50 человек. Специалисты выясняют источник заражения крупного рогатого скота.


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#Северо-Казахстанская область   #Происшествия   #Здравоохранение   #Общество  
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Автор:

Олеся Жуковень

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