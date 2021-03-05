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    11:30, 05 Март 2021 | GMT +6

    Из-за штормового ветра отменены занятия в школах Костаная

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    КОСТАНАЙ.КАЗИНФОРМ— Из-за сильного штормового ветра и ухудшения погоды в Костанае и Рудном обучение детей перевели на дистанционный формат, передаёт корреспондент МИА «Казинформ».

    Сообщение об отмене занятий и переводе на «дистанционку» распространил отдел образования акимата Костаная.

    «В связи с погодными условиями, усилением ветра, 5 марта учащиеся второй смены переводятся на дистанционный режим обучения», — отмечается в сообщение.

    Отменены занятия и в Рудном. Там на дистанционный формат обучения перевели с 0 по 11 классы.

    Накануне штормовом предупреждение разослал ДЧС области.
    «В Костанайской области местами ожидаются низовая метель, туман, гололед. Ветер юго-западный 15-20, порывы 23 м/с. В Костанае ожидается низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с»,- говорится в сообщении.


    Теги:
    Погода Костанайская область Образование Общество
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